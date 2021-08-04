ЕС технически признал украинские Covid-сертификаты

В ЕС высоко оценили сроки реализации, точность и соответствие сертификатов европейским требованиям. Фото: facebook.com/Алексей Выскуб

4 августа украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія" прошли техническую оценку со стороны Европейского Союза.

Техническая команда ЕС успешно оценила сроки реализации и соответствие сертификатов европейским стандартам, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Остался последний момент — политическая часть взаимопризнания. То есть согласование сертификатов Еврокомиссией и подписание соответствующих соглашений. Такие проекты являются настоящим доказательством интеграции Украины с ЕС", - говорится в сообщении.

Проект реализовали при поддержке Евроделегации, программы EU4Digital и программы EGAP, финансируемой Швейцарией. Впоследствии подпишут меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами.

"Наша команда будто вернулась в студенческие времена и, затаив дыхание, ждала результатов решающего вступительного экзамена", – написал в Facebook первый заместитель главы Минцифры Алексей Выскуб.

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В Украине продолжается бета-тестирование международных Covid-сертификатов, разработанных в соответствии с требованиями Евросоюза и ВОЗ. Документ можно будет получить в приложении "Дія" или у семейного врача. Информация, содержащаяся в нем, зависит от оснований его получения. Основаниями формирования сертификата может быть информация о: вакцинации пациента против Covid-19; клинические показатели, которые свидетельствуют, что пациент переболел Covid-19; отрицательный результат ПЦР-теста.