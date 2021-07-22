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четверг, 22 июля 2021 14:35

Объяснили разницу между Covid-сертификатом и свидетельством о вакцинации

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Объяснили разницу между Covid-сертификатом и свидетельством о вакцинации
Международное свидетельство смогут получить лишь те, кто прошел полный курс Covid-вакцинации. Фото: facebook.com/Алексей Выскуб

Украинцы, переболевшие коронавирусом, и те, которые прошли полную вакцинацию, могут получить два разных документа.

О различиях между Covid-сертификатом и международным свидетельством рассказал директор департамента развития электронной системы здравоохранения Дмитрий Черныш.

"Covid-сертификат формируют на основании данных о вакцинации, информации о том, что пациент уже переболел на коронавирус, а также на основании отрицательного ПЦР-теста. Документ можно будет применять как внутри Украины, так и для выезда за границу. Для этого необходимо дождаться признания сертификата между Украиной и другими странами. Правительство сейчас активно работает над этим", - заявил он.

Лица, ранее изъявившие желание принять участие в бета-тестировании сертификата, смогут получить его через мобильное приложение "Дія". В дальнейшем его можно будет получить у семейного врача.

В то же время международное свидетельство могут получить только те, кто прошел полный курс Covid-вакцинации - получили обе прививки.

"Такой документ можно получить исключительно в бумажной форме у семейного врача или в любом другом учреждении здравоохранения. Его также можно использовать для путешествий за границу. Международное свидетельство уже ратифицировала Украина и международное сообщество", - добавил Черныш.

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За последние сутки в Украине выявили 726 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 246 656 человек. Умерли 52 790 пациентов, из них 21 – за последние сутки. Выздоровели 2 183 003 человека, за последние сутки – 501.

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