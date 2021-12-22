До метра снега: в Карпатах ударил 21-градусный мороз

22 декабря в Карпатах ударили сильные морозы. За последние два дня выпало более 50 см свежего снега, местами заносы достигают метра в высоту.

Температура воздуха местами опустилась до -21°С, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 9:05 22 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер западный, северо-западной 14 м/с", - говорится в сообщении.

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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22 декабря в Украине будет держаться морозная погода. Особенно холодно будет на востоке и северо-востоке страны. В горах объявили штормовое предупреждение. На высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

В Киеве и области будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с. В столице днем -6. ..8°С, на Киевщине -4...9°С.