В Украине крепчают морозы: обновленный прогноз

 
Ексклюзивы
1/5
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 1611
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 198
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1026
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1233
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 720
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2016
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 765
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2889
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4960
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8532
Фото
Все фото
5
5
11
6
9
22 декабря день ангела у обладателей популярных имен. Поздравьте их открытками
22 декабря день ангела у обладателей популярных имен. Поздравьте их открытками
Заснеженным заповедником в Чернобыльской зоне гуляло стадо одичавших коров
Заснеженным заповедником в Чернобыльской зоне гуляло стадо одичавших коров
В Одессе заметили природную аномалию с &quot;невероятным запахом&quot;
В Одессе заметили природную аномалию с "невероятным запахом"
В Мариуполе упала главная новогодняя елка
В Мариуполе упала главная новогодняя елка
На станции &quot;Вернадский&quot; зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
На станции "Вернадский" зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
Видео
Все видео
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 945
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 441
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2808
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2241
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3681
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
Просмотров: 333
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
среда, 22 декабря 2021 06:39

В Украине крепчают морозы: обновленный прогноз

  Комментировать
В Украине крепчают морозы: обновленный прогноз
Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке страны. Фото: pixabay.com

22 декабря в Украине продолжится морозная погода. Особенно холодно будет на востоке и северо-востоке страны. В то же время осадков будет немного.

Снег ожидается лишь в некоторых западных областях и в Крыму, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха днем составит -7°С.
Во Львове в среду также будет пасмурно, но снежно. Днем до -3°С.
В Луцке - небольшая облачность, без осадков. Днем похолодает до -4°С.
В Ровно в среду ожидается небольшая облачность. Днем будет стоять мороз в пределах -6°С.
В Тернополе 22 декабря ожидается снег. Днем будет -4°С и сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно. Пройдет снег, будет пасмурно. Днем до -5°С.
В Ивано-Франковске также небольшая облачность, днем будет снежить. Термометры покажут -2°С.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°С. Будет практически безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, днем до -2°С.
В Виннице сегодня приморозит в пределах -6°С, небольшая облачность.
В Житомире в среду дневная температура достигнет отметки -6°С. Будет пасмурно, возможен снег.
В Черкассах сегодня также будет пасмурно. Днем ударит мороз до -7°С.
В Кропивницком температура днем составит -7°С, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, дневная температура воздуха составит -8°С.
В Одессе 22 декабря - небольшая облачность, температура днем до -2°С.
В Херсоне в среду днем похолодает до -4°С, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня тоже будет стоять небольшая облачность. Днем ожидается мороз не выше -3°С.
В Запорожье температура днем будет достигать -7°С, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -9°С. Будет пасмурно, возможен снег.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура днем составит -9°С.
В Днепре сегодня небольшая облачность, температура днем будет -7°С.
В Симферополе в среду также небольшая облачность, пройдет снег. Днем до -4°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 22 декабря день ангела у обладателей популярных имен. Поздравьте их открытками

Постепенно, на неделе, морозы будут крепнуть и ночью достигать -9...16°С, местами -18°С, днем -5...12°С. В конце недели атмосферные фронты принесут потепление до оттепели, мокрый снег с дождем и сильный ветер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине крепчают морозы: обновленный прогноз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 41571
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 18945
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 16128
Усик рассказал, за что отстранили Ломаченко от бокса
Усик рассказал, за что отстранили Ломаченко от бокса Просмотров: 10431
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 9693
Общество
Гороскоп на 22 декабря: в чей карман будут липнуть деньги
Гороскоп на 22 декабря: в чей карман будут липнуть деньги
 Просмотров: 270
Одну из областей всколыхнуло землетрясение
Одну из областей всколыхнуло землетрясение Просмотров: 207
Кому сегодня нельзя говорить с больными и какая примета укажет на холодный Новый год
Кому сегодня нельзя говорить с больными и какая примета укажет на холодный Новый год Просмотров: 324
Потребление антибиотиков начнут контролировать
Потребление антибиотиков начнут контролировать Просмотров: 180
22 декабря большой праздник. Вспоминаем мать Богородицы
22 декабря большой праздник. Вспоминаем мать Богородицы Просмотров: 288
Больше всего комментируют
24
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
12
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
8
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Голосов: 57935
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть