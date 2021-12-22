В Украине крепчают морозы: обновленный прогноз

Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке страны. Фото: pixabay.com

22 декабря в Украине продолжится морозная погода. Особенно холодно будет на востоке и северо-востоке страны. В то же время осадков будет немного.

Снег ожидается лишь в некоторых западных областях и в Крыму, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха днем составит -7°С.

Во Львове в среду также будет пасмурно, но снежно. Днем до -3°С.

В Луцке - небольшая облачность, без осадков. Днем похолодает до -4°С.

В Ровно в среду ожидается небольшая облачность. Днем будет стоять мороз в пределах -6°С.

В Тернополе 22 декабря ожидается снег. Днем будет -4°С и сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно. Пройдет снег, будет пасмурно. Днем до -5°С.

В Ивано-Франковске также небольшая облачность, днем будет снежить. Термометры покажут -2°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°С. Будет практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, днем до -2°С.

В Виннице сегодня приморозит в пределах -6°С, небольшая облачность.

В Житомире в среду дневная температура достигнет отметки -6°С. Будет пасмурно, возможен снег.

В Черкассах сегодня также будет пасмурно. Днем ударит мороз до -7°С.

В Кропивницком температура днем составит -7°С, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, дневная температура воздуха составит -8°С.

В Одессе 22 декабря - небольшая облачность, температура днем до -2°С.

В Херсоне в среду днем похолодает до -4°С, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня тоже будет стоять небольшая облачность. Днем ожидается мороз не выше -3°С.

В Запорожье температура днем будет достигать -7°С, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -9°С. Будет пасмурно, возможен снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура днем составит -9°С.

В Днепре сегодня небольшая облачность, температура днем будет -7°С.

В Симферополе в среду также небольшая облачность, пройдет снег. Днем до -4°С.

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Постепенно, на неделе, морозы будут крепнуть и ночью достигать -9...16°С, местами -18°С, днем -5...12°С. В конце недели атмосферные фронты принесут потепление до оттепели, мокрый снег с дождем и сильный ветер.