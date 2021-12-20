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понедельник, 20 декабря 2021 14:13

Арктический холод и мороз до -18°С: обновили прогноз на неделю

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Во вторник в Украине температура воздуха днем снизится до -3...9°С, в Сумской и Черниговской областях будет до -9...12°С.

Выше будут градусы в южной части, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. В то же время в середине недели арктический воздух доберется и туда.

"За дороги и тротуары из-за морозов наконец легально уцепится коварная гололедица, которая, периодически маскируясь под порядочную, будет толкаться вплоть до марта. До пятницы морозы будут испытывать наши носы, теплосети и сложность выбора между элегантным пальто и толстым бесформенным пуховиком", - говорится в сообщении.

Постепенно, на неделе, морозы будут крепнуть и ночью достигать -9...16°С, местами -18°С, днем -5...12°С. Снег 21 декабря будет пролетать небольшой, кое-где просто удержится влажная облачность.

В Киеве в день зимнего солнцестояния серьезного снега не ожидается. А вот арктическое похолодание - пожалуйста. В ближайшую самую короткую ночь года и в течение завтрашнего дня прогнозируют -6...10°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В течение недели морозы будут крепнуть и ночью достигать -9...16 градусов
В течение недели морозы будут крепнуть и ночью достигать -9...16 градусов

В конце недели атмосферные фронты принесут потепление до оттепели, мокрый снег с дождем и сильный ветер.

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Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...18°С. Днем мороз будет в пределах -5...10°С. Еще есть время подготовиться - купить потолще шапку, дополнительный обогреватель, утеплить дом, уладить необходимые дела, связанные с беготней по улицам, и проверить системы отопления.

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