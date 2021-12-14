Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание

В Украину идет серьезное похолодание.

Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...18°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Днем мороз будет колебаться в пределах -5...10°С.

"Еще есть время подготовиться - купить потолще шапку, дополнительный обогреватель, утеплить дом, уладить необходимые дела, связанные с беганием по улицам и проверить системы отопления. Мы расслабились среди сырой погоды с нулями, поэтому первый приличный мороз всегда ощутимее хватает за нос и щеки, создавая проблемы для коммунальщиков", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Температура воздуха во вторник может опускаться до -18 градусов

Завтра в Украине температура воздуха в течение дня будет колебаться от +2...-2°С. Ближайшей ночью лишь в западных областях поморозит до -4...10°С. Снег выпадет в Карпатах и кое-где в окологорных областях. Дождь и мокрый снег ожидаются в среду на Юге Украины, кроме Запорожья. Местами будет снежить в центральных областях, вероятно, дотянет до Харьковщины.

Автор: facebook.com/tala.didenko Дождь и мокрый снег ожидаются в среду на Юге Украины

В южной части страны и Донецкой области ветер будет порывистым, временами до штормовых порывов.

В Киеве 15 декабря погода предполагается промозглой, но без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля. В столице также следующая неделя организует серьезное похолодание, особенно в середине недели, ночью до -8...14°С, днем до -3...7°С.

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Из-за непогоды в Украине без света остались более 240 населенных пунктов в четырех областях. 14 декабря в результате ухудшения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Из-за порывов ветра, дождя и мокрого снега обесточены 173 населенных пункта на Львовщине.