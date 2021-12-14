Села в четырех областях остались без света

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Фото: pixabay.com

Из-за непогоды в Украине без света остались более 240 населенных пунктов в четырех областях.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 декабря в результате ухудшения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Из-за порывов ветра, дождя и мокрого снега обесточен 241 населенный пункт. 173 на Львовщине, 42 в Ивано-Франковской области, 15 - в Ровенской и 11 в Сумской областях", - говорится в сообщении.

В Ивано-Франковской области 13 декабря из-за снега и гололеда ограничили движение тяжеловесного транспорта.

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Туристам не советуют путешествовать по высокогорью - это лавиноопасно. Ветер будет преобладать умеренный, северного направления. Со следующего понедельника в большинстве областей Украины похолодает до -2...9°С. В Киеве 14 декабря местами небольшие осадки, повышенная влажность воздуха и облачность. Температура воздуха в столице будет в пределах +2...-1°С. На Николая в Киеве ожидается снег.