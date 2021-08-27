В самой сухой пустыне мира выпал снег

Взрослые пытаются заснять редкое явление. Фото: pixabay.com

В Чили в самой сухой пустыне мира Атакаме прошел мощный снегопад.

В Южном полушарии сейчас зима, но такого количества снега здесь не видели уже более 30 лет, сообщает ТСН.

"Белый обильный снег в конце августа местные жители считают настоящим чудом. Кое-где толщина покрова составляет 15 сантиметров", - говорится в сообщении.

Жители города Эль Сальвадор говорят, что снег обычно выпадает только в июне - июле. Последний раз снегопад наблюдали в 2013 году.

Взрослые спешат заснять редкое явление, а дети играют в снежки и лепят снеговиков.

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На вершине Гренландии впервые в истории вместо снега пошел дождь. На ледяной щит 14 августа выпало 7 млрд т воды. Такая погода свидетельствует об ускорении темпов глобального потепления в Гренландии. Осадки будут иметь длительное влияние на свойства снега. На нем останется корка льда, которая будет поглощать больше солнечных лучей.