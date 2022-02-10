В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу

Полярники с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" на этой неделе зарегистрировали температурный рекорд +12,7°С.

Это на 1 градус выше рекордного уровня 1985 года, сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг-Джордж, который расположен севернее "Вернадского". Такие рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата", - отметил метеоролог Александр Надточий.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter/posts

Ученые связывают резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".

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Атмосферная река - это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро перенесла теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. А эффект "горного фена" - это сильный теплый ветер с гор.

На станции зафиксировали температурный рекорд при достаточно высокой силе ветра - 27,9 м/c. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами, отчего воздух теряет влагу и нагревается.

Поскольку вследствие усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов в дальнейшем будет усиливаться.

Всемирная метеорологическая организация признала новым температурным рекордом Арктики температуру воздуха +38°C. Температуру, которая больше подходит для Средиземного моря, чем для Арктики зафиксировали в российском городе Верхоянск 20 июня 2020-го. Ее измерили на метеорологической станции наблюдения во время чрезвычайной и длительной сибирской жары.