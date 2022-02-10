В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу

 
Ексклюзивы
1/5
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 4572
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2070
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1206
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2556
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1143
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 666
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1143
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2385
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1080
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
9
7
6
11
В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу
В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу
В горах намело 70 см снега: впечатляющие фотографии
В горах намело 70 см снега: впечатляющие фотографии
Создатели улыбок и спасатели от &quot;зубного червя&quot;: сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей
Создатели улыбок и спасатели от "зубного червя": сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Маленький Путин за большим столом - сети смеются
Маленький Путин за большим столом - сети смеются
Видео
Все видео
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Интервью
1/5
"Несколько раз хотел себя убить. Из петли вытащила жена" - волонтер о проблемах военных
"Несколько раз хотел себя убить. Из петли вытащила жена" - волонтер о проблемах военных
Просмотров: 639
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2070
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1206
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 999
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 666
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
четверг, 10 февраля 2022 13:27

В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу
5

  Комментировать

Полярники с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" на этой неделе зарегистрировали температурный рекорд +12,7°С.

Это на 1 градус выше рекордного уровня 1985 года, сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг-Джордж, который расположен севернее "Вернадского". Такие рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата", - отметил метеоролог Александр Надточий.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter/posts

Ученые связывают резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Австралии зафиксировали аномальную жару выше +50°С

Атмосферная река - это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро перенесла теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. А эффект "горного фена" - это сильный теплый ветер с гор.

На станции зафиксировали температурный рекорд при достаточно высокой силе ветра - 27,9 м/c. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами, отчего воздух теряет влагу и нагревается.

Поскольку вследствие усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов в дальнейшем будет усиливаться.

Всемирная метеорологическая организация признала новым температурным рекордом Арктики температуру воздуха +38°C.

Температуру, которая больше подходит для Средиземного моря, чем для Арктики зафиксировали в российском городе Верхоянск 20 июня 2020-го. Ее измерили на метеорологической станции наблюдения во время чрезвычайной и длительной сибирской жары.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Театр в Одессе построили за царские деньги

Самое читаемое
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались Просмотров: 24084
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 13330
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 11287
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук Просмотров: 9702
Из приграничных Харькова и Херсона прекращена продажа авиабилетов
Из приграничных Харькова и Херсона прекращена продажа авиабилетов Просмотров: 8640
Общество
В Украине начали продавать не зарегистрированное Covid-лекарство - реакция Минздрава
В Украине начали продавать не зарегистрированное Covid-лекарство - реакция Минздрава Просмотров: 36
"Я помогаю украинской армии" - граждан зовут на акцию
"Я помогаю украинской армии" - граждан зовут на акцию Просмотров: 216
От +12°C до гололедицы: украинцев шокировали прогнозом
От +12°C до гололедицы: украинцев шокировали прогнозом Просмотров: 171
Получить деньги по е-больничному: опубликовали инструкцию
Получить деньги по е-больничному: опубликовали инструкцию Просмотров: 477
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны Просмотров: 1953
Больше всего комментируют
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
2
"Силовики "выбивают" из людей фальшивые показания против пятого президента" - адвокаты Порошенко
2
Надо менять и власть и оппозицию – Климкин
1
"Два дня снился незабитый пенальти России. Мне теперь с этим жить" - капитан сборной Украины
1
Судья Чаус рассказал детали похищения и плена
Голосов: 58442
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть