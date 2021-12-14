В Арктике определили аномальный температурный рекорд

Такая температура больше подходит для Средиземного моря, чем для Арктики. Фото: pixabay.com

Всемирная метеорологическая организация признала новым температурным рекордом Арктики температуру воздуха +38°C.

Температуру, которая больше подходит для Средиземного моря, чем для Арктики зафиксировали в российском городе Верхоянск 20 июня 2020-го, говорится на сайте ВМО. Ее измерили на метеорологической станции наблюдения во время чрезвычайной и длительной сибирской жары.

"В прошлом году в течение лета средняя температура в арктической зоне Сибири превышала норму на 10 градусов. Это повлекло за собой разрушительные пожары, вызвало масштабную потерю морского льда и сыграло важную роль в том, что 2020 год признали одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений. Этот рекорд является одним из самых экстремальных метеоявлений", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он отметил, что исследователи ВМО также работают над проверкой показаний температурных рекордов в калифорнийской Долине Смерти и на итальянской Сицилии.

"Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях еще никогда не проводил так много одновременных исследований. Новые температурные рекорды стали тревожным сигналом об изменениях нашего климата", - добавил Таалас.

В ВМО отметили, что Арктика является одним из регионов мира с самым быстрым потеплением. Регион нагревается вдвое больше других.

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В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра 11 июля достиг отметки +54°C.