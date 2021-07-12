Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете

В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете.

Столбик термометра 11 июля достиг отметки +54°C, сообщает Reuters.

"Национальная метеослужба зафиксировала рекордную температуру. Если показатель признают действительным, он станет одним из самых высоких, что когда-либо регистрировали на Земле", - говорится в сообщении.

Температура асфальта в парке при этом составляла +81,1°C. Ее зафиксировал один из рейнджеров.

Фото: Reuters

Аномальная жара распространилась на большую часть Северо-Запада США. Она уже привела к проблемам в электросети и спровоцировала лесные пожары. В Южном Орегоне под угрозой оказались 1,2 тыс. домов и других зданий. Губернатор штата Кейт Браун объявила чрезвычайное положение еще 6 июля. Сотни людей эвакуировали.

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Предполагается, что в 1913 году в той же Долине наблюдалась еще большая жара - 56,6°C, но это вопрос спорный и не имеет подтверждения. Данные о температуре из других регионов за 1913-й свидетельствуют о том, что такой высокой температуры в Долине Смерти в том году быть не могло.