Ученые зафиксировали рекордную температуру в истории

Предыдущий температурный рекорд так же зафиксировали в Долине Смерти - в 2013 году. Фото: pixabay

В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти 16 августа исследователи зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений - +54,4°C .

Новый температурный рекорд уже подтвердили в Национальной погодной службе США, пишет ВВС.

Высокую температуру зафиксировали на фоне сильной волны жары на Западном побережье США.

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Из-за такой аномальной погоды из строя вышла одна из электростанций в Калифорнии. Предыдущий температурный рекорд также зафиксировали в Долине Смерти - в 2013 году. Тогда рекордная температура составляла +54°C.

Предполагается, что в 1913 году в той же Долине наблюдалась еще большая жара - 56,6°C, но это вопрос спорный и не имеет подтверждения.

По словам метеоисторика Кристофера Берта, данные о температуре из других регионов за 1913-й отмечают, что такой высокой температуры в Долине Смерти в том году быть не могло.

25 июля ученые зафиксировали температурный рекорд на архипелаге Шпицберген в Норвегии. В тот день там была температура 21,7°C тепла, сообщает Норвежский метеорологический институт. Это на 0,5°C больше предыдущего рекорда 1979 года.