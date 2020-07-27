В Арктике фиксируют рекордное повышение температуры

В июле на Шпицбергене температура, как правило, не поднимается выше 8 градусов. Фото: pixabay

25 июля ученые зафиксировали температурный рекорд на архипелаге Шпицберген в Норвегии.

В тот день там была температура 21,7 градуса тепла, сообщает Норвежский метеорологический институт.

Это на 0,5 градуса больше предыдущего рекорда 1979 года.

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В июле на Шпицбергене температура, как правило, не поднимается выше 8 градусов - показатель за 25 июля стал самым высоким за всю историю метеорологических наблюдений. Ученые фиксировали рост температуры с 23 июля (от 21 градуса). Причиной называют тепловые волны.

Исследователи считают, что климат Шпицбергена в 2100 году изменится - средняя температура увеличится на 7-10 градусов из-за роста выбросов парниковых газов. За последние 45 лет температура на Шпицбергене уже поднялась на 3-5 градусов в зимний период.

Ученые прогнозируют, что от серьезного повышения температуры пострадают 1,2 млрд жителей Индии, 485 млн жителей Нигерии и более 100 млн человек в Пакистане, Индонезии и Судане.