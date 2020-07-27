В Арктике фиксируют рекордное повышение температуры

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 315
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 297
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 792
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 765
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4302
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2313
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 972
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
2
8
5
7
3
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Ураган &quot;Анна&quot; наделал беды. Фоторепортаж
Ураган "Анна" наделал беды. Фоторепортаж
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Видео
Все видео
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Китай впервые решил исследовать Марс
Китай впервые решил исследовать Марс
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 297
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 747
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 432
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5319
Колонка
26 июля 2020
Просмотров: 612
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 14:43

В Арктике фиксируют рекордное повышение температуры

  Комментировать
В Арктике фиксируют рекордное повышение температуры
В июле на Шпицбергене температура, как правило, не поднимается выше 8 градусов. Фото: pixabay

25 июля ученые зафиксировали температурный рекорд на архипелаге Шпицберген в Норвегии.

В тот день там была температура 21,7 градуса тепла, сообщает Норвежский метеорологический институт.

Это на 0,5 градуса больше предыдущего рекорда 1979 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице зафиксировали 5 температурных рекордов

В июле на Шпицбергене температура, как правило, не поднимается выше 8 градусов - показатель за 25 июля стал самым высоким за всю историю метеорологических наблюдений. Ученые фиксировали рост температуры с 23 июля (от 21 градуса). Причиной называют тепловые волны.

Исследователи считают, что климат Шпицбергена в 2100 году изменится - средняя температура увеличится на 7-10 градусов из-за роста выбросов парниковых газов. За последние 45 лет температура на Шпицбергене уже поднялась на 3-5 градусов в зимний период.

Ученые прогнозируют, что от серьезного повышения температуры пострадают 1,2 млрд жителей Индии, 485 млн жителей Нигерии и более 100 млн человек в Пакистане, Индонезии и Судане.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Арктике фиксируют рекордное повышение температуры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Самолет упал на людей

Популярный бутерброд празднует 120-й день рождения

Художник выстрелил себе в грудь

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 38639
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 18918
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 7794
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 6219
Стали известны соперники &quot;Динамо&quot; в отборе в Лигу чемпионов
Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов Просмотров: 5940
Мир
Пандемия коронавируса ускоряется. ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию
Пандемия коронавируса ускоряется. ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию Просмотров: 72
Взорвался газопровод. Вентили пришлось прикрутить
Взорвался газопровод. Вентили пришлось прикрутить Просмотров: 441
Худеют все: Великобритания объявила борьбу с ожирением
Худеют все: Великобритания объявила борьбу с ожирением Просмотров: 198
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
2
 Просмотров: 396
Ураган "Анна" наделал беды. Фоторепортаж
Ураган "Анна" наделал беды. Фоторепортаж
8
 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
5
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
3
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
2
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
2
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
2
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
Голосов: 177
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua