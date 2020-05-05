Глобальное потепление: ученые дали неутешительный прогноз

Из-за потепления много территорий могут стать непригодными для жизни. Фото: Reuters

Через 50 лет территории, на которых живут более 3 миллиардов человек, могут стать непригодными для жизни.

Так по мнению специалистов из Национальной академии наук США к 2070 году среднегодовая температура на планете возрастет в среднем на 7,5 градуса. Это означает, что около 30% населения мира будет жить в условиях сильной жары, со среднегодовой температурой в 29 градусов по Цельсию. Об этом пишет CNN.

Ученые прогнозируют, что от серьезного повышения температуры пострадают 1,2 млрд жителей Индии, 485 млн жителей Нигерии и более 100 млн человек в Пакистане, Индонезии и Судане.

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Отмечается, что подавляющее большинство людей всегда жили в регионах, где среднегодовые температуры составляют от 6 до 28 градусов по Цельсию, что является идеальными условиями для здоровья человека и производства продуктов питания. Исследователи опасаются, что такое повышение температуры может вызвать колоссальную волну миграции и недостатка продуктов.

Ученые Национального управления океанологических и атмосферных исследований США несколько дней назад объявили, что с вероятностью 75% этот год станет самым теплым в истории.