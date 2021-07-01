Аномальная жара убила в стране почти полтысячи людей

 
Ексклюзивы
1/5
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 252
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 108
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 108
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 972
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 108
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 270
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1287
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 504
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1449
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 837
Фото
Все фото
3
10
3
8
7
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Ножами и палками убили 175 дельфинов - жуткие фото
Ножами и палками убили 175 дельфинов - жуткие фото
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Репрессии в Беларуси: тело оппозиционера отдали из колонии с разбитой головой
Репрессии в Беларуси: тело оппозиционера отдали из колонии с разбитой головой
Видео
Все видео
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 783
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2178
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 765
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1044
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 07:59

Аномальная жара убила в стране почти полтысячи людей

  Комментировать
Аномальная жара убила в стране почти полтысячи людей
Эксперты будут изучать закономерности смертей, в частности регионы, в которых они произошли. Фото: Reuters

Канаду накрыла рекордная волна жары. В Британской Колумбии, самой западной провинции страны с 25 июня от аномальной жары внезапно скончались по меньшей мере 486 человек.

Обычно в этот период в провинции регистрировали примерно 165 случаев внезапной смерти, сообщает CBC со ссылкой на главную коронерку Британской Колумбии Лизу Лапоинт.

"Немало умерших нашли в их собственных не вентилируемых домах. Мы считаем, что жара, скорее всего, стала причиной этих смертей, но это требует дополнительного подтверждения", - заявила коронерка.

Официальное количество внезапных смертей в ближайшее время будет увеличиваться. Регистрация летальных исходов задерживается из-за резкого увеличения смертности в некоторых районах. Лапоинт заметила, что за последние три-пять лет в провинции подтвердили всего три смерти, связанные с жарой.

"Это застало многих из нас врасплох, мы раньше не сталкивались с подобным, а потому нужно немного больше времени, чтобы ускорить наши действия", - поделилась она.

Эксперты будут изучать закономерности смертей, в частности регионы, в которых они произошли, а также возраст, пол, заболевания и тип жилья умерших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали

Во вторник в канадском городе Литтон зафиксировали рекордную температуру в +49,5°C. Жару свыше +45°C никогда не регистрировали в Канаде до этой недели. +45°C наблюдали в последний раз в 1937 году. В понедельник Британская Колумбия решила закрыть школы и университеты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аномальная жара убила в стране почти полтысячи людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 11583
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 9234
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 6813
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5967
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 5571
Мир
В мире новые лидеры Сovid-рейтинга. Где больше всего больных
В мире новые лидеры Сovid-рейтинга. Где больше всего больных Просмотров: 54
Террористы подорвали базар. Много пострадавших
Террористы подорвали базар. Много пострадавших Просмотров: 315
США напомнили, чего ожидают от Зеленского
США напомнили, чего ожидают от Зеленского Просмотров: 378
Тела двух детей вытащили из-под завалов многоэтажки в Майами
Тела двух детей вытащили из-под завалов многоэтажки в Майами Просмотров: 171
"Мы не согласны с тем, что Черное море является российским" - представитель НАТО
"Мы не согласны с тем, что Черное море является российским" - представитель НАТО Просмотров: 441
Больше всего комментируют
34
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
Голосов: 102
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть