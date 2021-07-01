Аномальная жара убила в стране почти полтысячи людей

Эксперты будут изучать закономерности смертей, в частности регионы, в которых они произошли. Фото: Reuters

Канаду накрыла рекордная волна жары. В Британской Колумбии, самой западной провинции страны с 25 июня от аномальной жары внезапно скончались по меньшей мере 486 человек.

Обычно в этот период в провинции регистрировали примерно 165 случаев внезапной смерти, сообщает CBC со ссылкой на главную коронерку Британской Колумбии Лизу Лапоинт.

"Немало умерших нашли в их собственных не вентилируемых домах. Мы считаем, что жара, скорее всего, стала причиной этих смертей, но это требует дополнительного подтверждения", - заявила коронерка.

Официальное количество внезапных смертей в ближайшее время будет увеличиваться. Регистрация летальных исходов задерживается из-за резкого увеличения смертности в некоторых районах. Лапоинт заметила, что за последние три-пять лет в провинции подтвердили всего три смерти, связанные с жарой.

"Это застало многих из нас врасплох, мы раньше не сталкивались с подобным, а потому нужно немного больше времени, чтобы ускорить наши действия", - поделилась она.

Эксперты будут изучать закономерности смертей, в частности регионы, в которых они произошли, а также возраст, пол, заболевания и тип жилья умерших.

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Во вторник в канадском городе Литтон зафиксировали рекордную температуру в +49,5°C. Жару свыше +45°C никогда не регистрировали в Канаде до этой недели. +45°C наблюдали в последний раз в 1937 году. В понедельник Британская Колумбия решила закрыть школы и университеты.