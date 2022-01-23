В Афганистане взорвался автобус: много погибших и пострадавших

В западной афганской провинции Герат взорвался автобус, в результате чего по меньшей мере семь гражданских погибли и девять ранены.
Об этом сообщило АР.
Бомба была прикреплена к топливному баку забитого микроавтобуса. Начальник скорой помощи Герата Эбрагим Мохаммади сообщил, что трое пострадавших в критическом состоянии были доставлены в провинциальную больницу.
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"Субботний взрыв стал первым подобным нападением в Герате. Местный представитель Талибана заявил, что расследование продолжается, - говорится в сообщении.
Сейчас ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за событие.
В Нигерии 7 декабря вооруженные боевики напали на автобус, погибли не менее 30 человек. Среди погибших – женщины и дети.
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