На севере Буркина-Фасо боевики убили более 40 человек

В связи с терактом в стране объявлен двухдневный национальный траур. Фото: Reuters

На севере Буркина-Фасо вследствие нападения боевиков на колонну гражданских бойцов погиб по меньшей мере 41 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

"41 человек был убит в результате засады, устроенной вооруженными террористическими группами против колонны гражданских бойцов из "Добровольцев защиты Родины" в провинции Лорум на севере Буркина-Фасо", - говорится в сообщении.

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По данным представителя правительства страны Алкассума Майги, нападение произошло еще в четверг. Национальная жандармерия до сих пор проводит идентификацию жертв.

В связи с терактом в стране объявлен двухдневный национальный траур.

В Нигерии 7 декабря вооруженные боевики напали на автобус, погибли по меньшей мере 30 человек. Среди погибших - женщины и дети.