На севере Буркина-Фасо боевики убили более 40 человек

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 378
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 1872
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
3 Просмотров: 2151
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 900
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 711
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1026
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2187
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 702
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 10962
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 522
Фото
Все фото
3
17
5
14
4
Археологи составили старейшее в мире генеалогическое дерево
Археологи составили старейшее в мире генеалогическое дерево
Как празднуют Рождество в мире
Как празднуют Рождество в мире
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
В Африке уничтожили более миллиона доз вакцины
В Африке уничтожили более миллиона доз вакцины
Видео
Все видео
Китай запустил в космос новый спутник
Китай запустил в космос новый спутник
Загорелся паром с 500 пассажирами: десятки погибших и пострадавших
Загорелся паром с 500 пассажирами: десятки погибших и пострадавших
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
"Все сняли" - Лукашенко заявил о задержании "террористов"
"Все сняли" - Лукашенко заявил о задержании "террористов"
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 450
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1485
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1170
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 621
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2196
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 891
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
понедельник, 27 декабря 2021 06:45

На севере Буркина-Фасо боевики убили более 40 человек

  Комментировать
На севере Буркина-Фасо боевики убили более 40 человек
В связи с терактом в стране объявлен двухдневный национальный траур. Фото: Reuters

На севере Буркина-Фасо вследствие нападения боевиков на колонну гражданских бойцов погиб по меньшей мере 41 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

"41 человек был убит в результате засады, устроенной вооруженными террористическими группами против колонны гражданских бойцов из "Добровольцев защиты Родины" в провинции Лорум на севере Буркина-Фасо", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кабуле возле госпиталя военных произошли взрывы: десятки погибших и раненых

По данным представителя правительства страны Алкассума Майги, нападение произошло еще в четверг. Национальная жандармерия до сих пор проводит идентификацию жертв.

В связи с терактом в стране объявлен двухдневный национальный траур.

В Нигерии 7 декабря вооруженные боевики напали на автобус, погибли по меньшей мере 30 человек. Среди погибших - женщины и дети.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На севере Буркина-Фасо боевики убили более 40 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
13
 1 Просмотров: 16920
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 12673
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 10440
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 8586
Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину
Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину 1 Просмотров: 7488
Мир
Наркотики прятали в боксерских грушах
Наркотики прятали в боксерских грушах Просмотров: 180
Принц Гарри и Меган Маркл показали первое фото дочери Лилибет
Принц Гарри и Меган Маркл показали первое фото дочери Лилибет Просмотров: 189
Британские войска готовы к эвакуации из Украины - СМИ
Британские войска готовы к эвакуации из Украины - СМИ Просмотров: 2241
Талибы запретили женщинам самостоятельно путешествовать на расстоянии больше 72 км
Талибы запретили женщинам самостоятельно путешествовать на расстоянии больше 72 км Просмотров: 252
Французский зоопарк закрылся из-за побега стаи волков в рабочие часы
Французский зоопарк закрылся из-за побега стаи волков в рабочие часы 1 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
17
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
5
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
3
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
Голосов: 618
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть