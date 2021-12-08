Боевики подожгли пассажирский автобус: среди жертв женщины и дети

Местные жители, которые помогали в спасении, рассказали о 30 погибших. Фото: Reuters

В Нигерии 7 декабря вооруженные боевики напали на автобус, погибли по меньшей мере 30 человек. Среди погибших - женщины и дети.

Крестьяне попали в засаду на дороге, которая соединяет регион Сабон Бирни с селом Гыда Бава в штате Борно, пишет Reuters со ссылкой на местных правоохранителей и очевидцев.

"По меньшей мере 30 пассажиров автобуса в нигерийском штате Сокото сгорели заживо, когда вооруженные нападавшие подожгли его", - говорится в публикации.

По данным правоохранителей, в автобусе находились 24 пассажира, семеро из которых выжили и были доставлены в больницу. В то же время местные жители, которые помогали в спасении, рассказали о 30 погибших.

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4 декабря в центре Мали боевики напали на автобус, который вез местных жителей на рынок. Они убили по меньшей мере 31 человека. Большинство погибших были женщинами, которые ехали на работу.