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суббота, 04 декабря 2021 14:42

В Мали боевики напали на автобус и убили десятки женщин

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В Мали боевики напали на автобус и убили десятки женщин
Нападение произошло в центре региона Мопти. Фото: Reuters

4 декабря в центре Мали боевики напали на автобус, который вез местных жителей на рынок.

Они убили по меньшей мере 31 человека, пишет ВВС. Большинство погибших были женщинами, которые ехали на работу.

"Неизвестные открыли огонь и убили водителя, а затем подожгли автобус. Множество людей пропали без вести или были ранены", - говорится в сообщении местных властей.

Мэр соседнего городка Бенкас Мулай Гвиндо заявил, что вооруженные люди "стреляли в людей и транспортное средство, а также разрезали шины".

Нападение произошло в центре региона Мопти западноафриканской страны, где в последние месяцы наблюдается эскалация насилия со стороны боевиков, связанных с Аль-Каидой. Автобус дважды в неделю ездил из села Сонго на рынок в Бандиагаре, который находится в 10 км.

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Нападение на автобус произошло лишь через день после того, как боевики напали на подразделение ООН на севере страны. Тогда убили одного гражданского работника и ранили другого.

2 ноября в афганской столице Кабуле возле военного госпиталя прогремели два мощных взрыва. Погибли по меньшей мере 15 человек, еще 34 человека получили ранения.

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Дата
04
декабря

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