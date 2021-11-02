В Кабуле возле госпиталя военных произошли взрывы: десятки погибших и раненых

В афганской столице Кабуле возле военного госпиталя во вторник прогремели два мощных взрыва.

Погибли по меньшей мере 15 человек, пишет Reuters со ссылкой на представителя сил безопасности "Талибана". Еще 34 человека получили ранения.

"Взрывы произошли в центре Кабула у входа в госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан, в котором 400 коек для пациентов. В этот район направили силы безопасности", - сообщил представитель министерства внутренних дел правительства "Талибана" Кари Саид Хости.

На фотографиях жителей Кабула виден столб дыма, поднявшийся над районом, где произошел инцидент.

Фото: Reuters

Ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрывы.

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В Афганистане представившиеся талибами боевики напали на людей, которые включили музыку во время празднования свадьбы. В результате погибли два человека, еще 10 получили ранения.