В Афганистане боевики расстреляли людей на свадьбе

В Афганистане боевики атаковали свадьбу. Фото: REUTERS

В Афганистане представившиеся талибами боевики напали на людей, которые включили музыку во время празднования свадьбы.

В результате погибли два человека, еще 10 получили ранения, пишет BBC.

По словам очевидца, четыре пары проводили совместную свадьбу в провинции Нангархар. Они получили разрешение от местного лидера Талибана. Ночью боевики ворвались внутрь и попытались разбить громкоговорители. Когда гости запротестовали, вооруженные люди открыли огонь.

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Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что двое из трех боевиков арестованы, ведется расследование. Он отрицает, что боевики действовали от имени исламистского движения.

Музыка в стране была запрещена с 1996 по 2001 год, когда талибы были у власти. Официально в Афганистане такого запрета нет.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столице – Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. 19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной территории – Исламский Эмират Афганистан.