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четверг, 20 января 2022 19:12

Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
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В Чехии мощная снежная буря вызвала массовую автомобильную аварию 20 января. По меньшей мере шесть человек получили повреждения.

Двух раненых вертолетами срочно доставили в больницу в Праге, сообщает AP.

"Масштабное ДТП произошло в 33 километрах от столицы, на автостраде D5. В аварии столкнулись около 40 легковых авто и грузовиков", - говорится в сообщении.

Фото: Policie ČR

В результате инцидента полностью перекрыли одну из основных автомагистралей вблизи Праги. D5 является одним из двух ключевых путей, соединяющих Чехию с Германией.

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В прошлом году 14 июня в Чехии недалеко от Праги на железнодорожном переезде произошла авария. Поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Пассажирский поезд сошел с рельсов.

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