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пятница, 14 января 2022 11:15

В оккупированном Крыму перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
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Утром 14 января микроавтобус с пассажирами перевернулся в Кировском районе оккупированного Крыма.

Водителя и пассажиров доставили в больницу, сообщает Крыминформ. Количество пострадавших уточняют.

"Водитель Mercedes Sprinter перевозил пассажиров по маршруту Феодосия - поселок Кировское. Съехал с проезжей части и автобус перевернулся. В нем находились восемь пассажиров. Всех доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Фото: c-inform.info

Авария произошла в 9:00 около села Журавки. Полицейские оценят действия водителя и компании-перевозчика. Проверку также начала прокуратура оккупированного полуострова.

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Вблизи села Карпиловка в Лубенском районе Полтавской области перевернулся рейсовый автобус с 22 пассажирами. Пострадали водитель и 10 пассажиров. 56-летний водитель автобуса не справился с управлением.

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Дата
14
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