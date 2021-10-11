Автобус с полным салоном пассажиров перевернулся на трассе

Вблизи села Карпиловка в Лубенском районе Полтавской области перевернулся рейсовый автобус с 22 пассажирами. В результате пострадали водитель и 10 пассажиров.

Авария произошла 11 октября около 6:40, на 174 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский. Автобус следовал из Луганщины в Киев, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины.

Автор: pl.npu.gov.ua На Полтавщине перевернулся рейсовый автобус с 22 пассажирами

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"56-летний водитель автобуса, предварительно, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся на бок. На момент ДТП в салоне находились 22 пассажира и два водителя. В результате перекидания автобуса водителю и десяти пассажирам оказывают помощь больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается", - рассказали полицейские.

Автор: pl.npu.gov.ua В результате ДТП пострадали водитель и 10 пассажиров

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

На Ровенщине перевернулся рейсовый автобус сообщением Дубно-Ровно. Четверо пассажиров попали в больницу. 28-летний водитель маршрутного такси, избегая столкновения с легковушкой, который выезжал со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину.