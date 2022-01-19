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среда, 19 января 2022 23:37

Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель

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Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель
Под Винницей в ДТП погибла студентка 15-летняя Мирослава Ветер. Ехала в машине вместе со своим 23-летним парнем. Он находится в больнице. Фото: Instagram Мирославы Ветер

Под Винницей в ДТП погибла студентка Винницкого колледжа искусств имени Н. Д. Леонтовича 15-летняя Мирослава Ветер. Торопилась на съемки. Ехала в машине вместе со своим 23-летним парнем, выпускником аграрного вуза.

Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения, которое должна было праздновать в конце января, пишет Оbozrevatel.

ДТП произошло 13 января на объездной дороге возле Винницы. Там столкнулись сразу три автомобиля. Девушка погибла на месте, ее 23-летнего парня госпитализировали.

Мирослава была родом из Бершади Гайсинского района. Единственная дочь у родителей. Мать девушки Людмила рассказала, что ее дочь была модельной внешностью, поэтому ее часто приглашали на фотосессии.

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"Она демонстрировала прически, макияж. На этот раз она как раз спешила на такую ​​съемку. Очень радовалась, рассказывала мне, что обычно макияж делают студенты, стажеры, а тут пригласила сама мастер", - вспоминает мать девушки.

Добавляет, что ее дочь была очень талантлива и училась в колледже по классу вокала. Вместе со своим парнем недавно арендовали квартиру в Виннице, где планировали вместе жить. По ее словам, ДТП могло произойти из-за скользкой дороги и снега.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи. Виновнику грозит до восьми лет за решеткой.

Вблизи Вышгорода Киевской области столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии погибла 11-летняя девочка.

66-летний водитель автомобиля Honda, работающий врачом, выезжал на главную дорогу из коттеджного городка "Междуречье". Грузовой автомобиль МАЗ двигался со стороны Вышгорода по направлению села Хотяновка. Легковой автомобиль не отдал предпочтение в движении, произошло столкновение.

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