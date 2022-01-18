Как чувствуют себя трехлетние двойняшки, осиротевшие в страшной аварии

Под Харьковом столкнулись две легковушки. Одна из них – службы такси. Погибли оба водителя и жена таксиста. Дети супругов в больнице. Фото: hk.npu.gov.ua

Состояние трехлетних Юли и Дениса Деревянко, родители которых погибли в аварии на окружной под Харьковом, улучшается.

Мальчик начал самостоятельно дышать, рассказала Gazeta.ua заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

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"Мальчика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он контактный, принимает пищу. Однако обнаружили другие повреждения: перелом предплечья, проблема с почкой. Состояние ребенка остается стабильно тяжелым", - рассказала чиновница.

Юля, которая имеет сложный перелом бедер, из больницы неотложной помощи будет переведена в детское травматологическое отделение городской больницы №17. Там она продолжит лечение и реабилитацию. Состояние пациентки врачи оценивают как средней тяжести.

Авария произошла 12 января примерно в 8:50 на автодороге Киев – Харьков – Должанский близ села Черкасская Лозовая. Там водитель KIA 34-летний Сергей Сидченко выехал на встречную полосу и в лоб влетел в автомобиль службы такси Toyota. В последнем ехали 31-летний Александр Деревянко с женой 29-летней Яной и трехлетними двойняшками. На месте погибли оба водителя и пассажирка такси. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мальчика тяжелая травма головы, перелом черепа, ушиб мозга и перелом бедра. У девочки – переломы обоих бедер.