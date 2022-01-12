Влетел в лоб: новые подробности и фото смертельной аварии с такси

Фото: hk.npu.gov.ua

Уже известны подробности смертельной аварии вблизи села Черкасская Лозовая Харьковской области. Там в лоб столкнулись KIA и автомобиль службы такси Toyota.

На месте погибли оба водителя и пассажирка такси. Двое 3-летних пассажиров Toyota доставили в больницу в тяжелом состоянии, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Машина пополам, тела - разбросало: в ДТП разбились полицейский с женой-юристом

"34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачев в направлении Белгородского шоссе. Выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем такси Toyota Camry под управлением 31-летнего мужчины. Автомобиль такси направлялся ему навстречу по своей полосе", - рассказали в полиции.

За жизни детей борются врачи харьковской больницы скорой и неотложной помощи №4. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Открыли уголовное производство.

Авария произошла 12 января около 8:50 на автодороге Киев - Харьков - Должанский. Такси влетело в отбойник и повисло. Тела погибших из изуродованных авто вынимали с помощью специнструмента спасатели.