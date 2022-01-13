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четверг, 13 января 2022 09:53

Никаких прогнозов: медики спасают 3-летних двойняшек, выживших в страшном ДТП

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Никаких прогнозов: медики спасают 3-летних двойняшек, выживших в страшном ДТП
В Харькове такси попало в смертельное ДТП. Погибли двое мужчин и женщина. Двух маленьких детей госпитализировали. Фото: kh.dsns.gov.ua

За жизнь трехлетних двойняшек, выживших в страшной аварии под Харьковом, борются медики городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Юля имеет перелом обоих бедер и многочисленные ушибы. Ее брат Денис в коме, перенес уже две операции, рассказала Gazeta.ua заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

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"Мальчика дважды прооперировали. Сначала нейрохирурги нашей больницы, а затем хирурги детской областной. К девочке сегодня приедут детские травматологи из городской больницы №17", – рассказала чиновница.

Мальчику удалили селезёнку. Медики пока прогнозов никаких не дают. У девочки сильно повреждены тазобедренные суставы.

О детях заботятся родственники - две бабушки, дед и тетя.

Авария произошла 12 января примерно в 8:50 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский близ села Черкасская Лозовая. Там 34-летний водитель KIA выехал на встречную полосу и в лоб влетел в автомобиль службы такси Toyota. В последнем ехали 31-летний водитель с 29-летней женой и трехлетними двойнями.

На месте погибли оба водителя и пассажирка такси. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мальчика тяжелая травма головы, перелом черепа, ушибы мозга и перелом бедра. У девочки – переломы обоих бедер

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Дата
13
января

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