По меньшей мере 50 погибших: посреди улицы взорвалась автоцистерна

На севере Гаити в результате взрыва автоцистерны погибли по меньшей мере 50 человек.

Инцидент произошел в городе Кап-Аитьен, сообщает AFP. В стране объявили трехдневный траур.

"Десятки человек получили ранения. Пострадавших с различными травмами госпитализировали, однако больницам необходимы дополнительные припасы. В связи с этим размещают полевые госпитали", - заявил во вторник премьер-министр Гаити Ариэль Анри.

По словам очевидцев, некоторые жители собрались возле фуры, чтобы набрать бензин в ведра и унести домой. Гаити борется с острой нехваткой топлива и ростом цен на газ.

Другие детали инцидента пока не сообщают.

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Фото: IHA Photo

На западе Африки в государстве Сьерра-Леоне 5 ноября произошел взрыв бензовоза, который столкнулся с другим грузовиком. Инцидент произошел в жилом квартале Веллингтон. После аварии многие люди подбежали к бензовозу, чтобы набрать бесплатного горючего. Именно в этот момент произошел взрыв. 14 ноября сообщили, что число жертв от взрыва бензовоза возросло до 144.