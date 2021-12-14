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вторник, 14 декабря 2021 17:04

По меньшей мере 50 погибших: посреди улицы взорвалась автоцистерна
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На севере Гаити в результате взрыва автоцистерны погибли по меньшей мере 50 человек.

Инцидент произошел в городе Кап-Аитьен, сообщает AFP. В стране объявили трехдневный траур.

"Десятки человек получили ранения. Пострадавших с различными травмами госпитализировали, однако больницам необходимы дополнительные припасы. В связи с этим размещают полевые госпитали", - заявил во вторник премьер-министр Гаити Ариэль Анри.

По словам очевидцев, некоторые жители собрались возле фуры, чтобы набрать бензин в ведра и унести домой. Гаити борется с острой нехваткой топлива и ростом цен на газ.

Другие детали инцидента пока не сообщают.

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На Гаити взорвалась автоцистерна
Фото: IHA Photo
На Гаити взорвалась автоцистерна
На Гаити взорвалась автоцистерна

На западе Африки в государстве Сьерра-Леоне 5 ноября произошел взрыв бензовоза, который столкнулся с другим грузовиком. Инцидент произошел в жилом квартале Веллингтон. После аварии многие люди подбежали к бензовозу, чтобы набрать бесплатного горючего. Именно в этот момент произошел взрыв.

14 ноября сообщили, что число жертв от взрыва бензовоза возросло до 144.

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Дата
14
декабря

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