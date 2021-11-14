Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: число жертв возросло

В Сьерра-Леоне число жертв от взрыва бензовоза, который произошел вечером 5 ноября, возросло до 144.

75 пострадавших до сих пор находятся в больнице, пишет Reuters со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. Из них 11 — в критическом состоянии.

"Взрыв произошел в столице страны Фритауне. Президент страны Джулиус Мада Био после трагедии пообещал, что власти Сьерра-Леоне сделают все, чтобы поддержать пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Главного аудитора страны Лару Тейлор-Пирс отстранили от должности на время расследования инцидента. За изучение ее работы взялась генеральная прокуратура.

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На западе Африки в государстве Сьерра-Леоне 5 ноября произошел взрыв бензовоза, который столкнулся с другим грузовиком. Инцидент произошел в жилом квартале Веллингтон. После аварии многие люди подбежали к бензовозу, чтобы набрать бесплатного горючего. Именно в этот момент произошел взрыв.