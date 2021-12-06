Украина может стать новым Афганистаном для России – американский сенатор

Сенатор Крис Мерфи: Конгресс США поддерживает Украину. Фото: radiosvoboda.org

Американский сенатор-демократ, член Комитета иностранных дел Крис Мерфи считает, что Украина может стать для России аналогом Афганистана.

Об этом сенатор сказал в воскресной программе "Состояние государства" на канале CNN.

"Я думаю, что нет замены дипломатическим усилиям и я надеюсь, что виртуальная встреча между президентом Байденом и президентом Путиным принесет результаты. Однако, позвольте сказать — если Россия решит пойти дальше это будет ошибкой исторического масштаба для Москвы. Украина может стать новым Афганистаном для России, как это уже случалось с Советским Союзом. Если Кремль решит пойти дальше, то наша работа в Конгрессе быть дипломатическими, политическими и военными партнерами Украины. В настоящий момент у нас есть поправка на рассмотрении в Сенате, которая значительно увеличит объемы летальной помощи, и я ее поддерживаю", — сказал сентатор.

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Представительница Республиканской партии в Сенате Джонни Ернст обратилась с призывом к президенту Байдену в общении с Путиным быть "очень четким и очень сильным".

"Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект "Северный поток-2" и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и окажем ей помощь. Байден должен четко об этом сказать." — заявила Ернст.

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин проведут видеозвонок 7 декабря. Они обсудят безопасность Украины и другие темы, пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома от 4 декабря.