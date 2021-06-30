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среда, 30 июня 2021 12:00

Убила мужа крысиным ядом, чтобы выйти замуж за его брата

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Убила мужа крысиным ядом, чтобы выйти замуж за его брата
Здания Верховного суда Египта. Иллюстративное фото / Bastique

20-летнюю египтянку арестовали за убийство мужа. Она добавила ему в еду крысиный яд, чтобы выйти замуж за его брата.

Уголовный суд Мансура приговорил ее к смертной казни. Об этом пишет Gulf News.

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Брат жертвы рассказал, что осужденная хотела избавиться от мужа, чтобы выйти за него замуж, а муж стал препятствием на пути. После ареста подозреваемая созналась в совершении преступления.

В своих показаниях прокуратуре брат жертвы сказал - направляясь к себе домой, увидел выделения изо рта и изменение цвета кожи погибшего. Он обвинил жену своего брата в убийстве.

В апреле молодую вдову японского магната недвижимости арестовали по подозрению в убийстве мужа через несколько месяцев после свадьбы. Косуке Нодзаки умер в 2018-м от острого отравления в 77 лет.

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30
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