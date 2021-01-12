Убила беременную и забрала нерожденного ребенка себе: в США впервые за 70 лет отложили казнь женщины

Впервые за 70 лет в США отложили казнь Лиззи Монтгомери, которой должны были ввести смертельную инъекцию.
Подробностями поделилось CNN.
Федеральный суд предоставил женщине отсрочку за несколько часов до казни.
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По словам судьи, у осужденной женщины могут быть проблемы с психическим здоровьем.
Дату рассмотрения дела Монтгомери еще не назначили.
Заключенная могла бы стать первой женщиной, которую казнят за преступление на федеральном уровне.
В декабре 2004 года Монтгомери была осуждена за убийство с особой жестокостью 23-летней Бобби Джо Стиннет, которая находилась на 8-м месяце беременности. Монтгомери душила Стиннет, пока та не потеряла сознание. Затем женщина разрезала живот еще живой Стиннет, чтобы забрать себе ребенка и выдавать его за своего. Присяжные признали ее виновной в федеральном преступлении 2007 года. Адвокаты до сих пор утверждают, что Монтгомери психически больна.
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