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суббота, 20 ноября 2021 20:30

У Дональда Туска забрали водительские права

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У Дональда Туска забрали водительские права
Туск не стал дискутировать о наказании. Фото: Getty images

Бывшего президента Евросовета и лидера крупнейшей польской оппозиционной партии Гражданская платформа Дональда Туска временно лишили водительских прав.

Он ехал со скоростью 107 км/ч. Таким образом, на 50 км/ч превысил допустимую, сообщает Interia.pl.

Ему также выписали штраф в размере 500 злотых. Это более 3 тыс. грн.

"Около 11:00 по местному времени в населенном пункте Висьнево полиция задержала 64-летнего водителя автомобиля Skoda, который превысил допустимую скорость движения более чем на 50 км. У него изъяты водительские права и он получил штраф", — сообщила спикер полиции в городе Млава Анна Павловская.

Туск назвал наказание адекватным.

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"Есть нарушение ПДД, предусмотрено наказание в виде изъятия водительских прав на три месяца и штраф. Это адекватно. Я принял это без дискуссии", - написал политик.

В Польше в результате аварии погиб украинец. Он был за рулем фургона доставки, столкнувшегося с трамваем в городе Свентохловице в Силезском воеводстве. Водитель трамвая и два пассажира получили легкие травмы.

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