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воскресенье, 07 октября 2018 17:38

У берегов Латвии заметили российский военный корабль

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У берегов Латвии заметили российский военный корабль
Корвет идентифицировали ВС Латвии. Фото: "Википедия"

Вооруженные силы Латвии зафиксировали у своих морских границ российский военный корабль класса "Стерегущий".

Он прошел на расстоянии 26 км от территориальных вод страны, сообщила пресс-служба вооруженных сил Латвии в Twitter.

"Военно-морские силы 6 октября идентифицировали корабль класса "Стерегущий" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

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Российский корвет находился в эксклюзивной экономической зоне, расположенной в 14 морских миль (26 километров) от территориальных вод Латвии.

Сегодня в Латвии, в день выборов в Сейм, хакеры взломали социальную сеть Draugiem.lv. При попытке зайти на сайт звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии Путина и "зеленые человечки".

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07
октября

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