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воскресенье, 07 октября 2018 10:55

Пророссийская партия побеждает: показали результаты выборов в Латвии

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Пророссийская партия побеждает: показали результаты выборов в Латвии
По данным основного опроса, лидирует "Согласие" с 19,4% голосов

Согласно результатам экзит-полов, в Латвии на выборах в Сейм побеждает ключевая пророссийская партия страны "Согласие". По опросам прогнозировалось, что ее отрыв от других участников будет более весомым, чем сейчас.

Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, совместно проведенного Латвийским радио, Латвийским телевидения и национальной информагентством LETA совместно с рижским университетом Страдиниса, пишет leta.lv.

Альтернативный экзит-пол, проведенный порталом Delfi совместно с Латвийским университетом, дает "Согласие" ниже результаты и 4 место.

Однако, по словам авторов альтернативного опроса, их данные могут быть ошибочными из-за отказа русскоязычных избирателей отвечать на вопросы, заданные на латышском языке.

Сейчас в Сейм проходят 7 партий.

По данным основного опроса, лидирует "Согласие" с 19,4% голосов.

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На втором месте партия "Для развития / Под!" с 13,4%.

Третье место - "Национальное объединение" з12,6%.

На четвертом месте находится Консервативная партия с 12,4%. На пятом месте - популистская партия KPV ( "Кому принадлежит государство") с показателем 11,5%.

Политсила нынешнего премьера "Партия зеленых и крестьян" получила провальный результат 9,7% и шестое место. Ей прогнозировали 2-3 место.

Правая партия "Новая единство" может стать седьмой с результатом 6,9%.

Все остальные партии не преодолевают проходной барьер в 5%.

Другая пророссийская партия "Союз русских Латвии" не попадает в парламент.

Президент Российской Федерации Владимир Путин продемонстрировал Запада, величие своей страны он видит в территориальных захватах. "Он радуется, что Россию, наконец, все стали бояться. Это и есть те два направления, в которых он будет продолжать двигаться", - пишет американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский. По его словам, максимально уязвимыми для новой агрессии со стороны РФ являются страны Балтии.

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Дата
07
октября

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