"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
3 Просмотров: 2610
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5184
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1350
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1359
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1611
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1215
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1269
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 621
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2223
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 13239
Фото
Все фото
11
4
10
11
42
Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений
Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений
&quot;Можете достать до Москвы&quot;: в России испугались украинского оружия
"Можете достать до Москвы": в России испугались украинского оружия
Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото
Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Видео
Все видео
Бил окна и двери: русский турист разгромил отель в Чехии
Бил окна и двери: русский турист разгромил отель в Чехии
Это белый флаг, а не туалетная бумага - в сети жестко смеются над Трампом
Это белый флаг, а не туалетная бумага - в сети жестко смеются над Трампом
Мир прощается с Шарлем Азнавуром
Мир прощается с Шарлем Азнавуром
В лобовой аварии погибли 13 пассажиров маршрутки
В лобовой аварии погибли 13 пассажиров маршрутки
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 432
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1323
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5265
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9639
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 315
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
суббота, 06 октября 2018 17:53

"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии

1 Комментировать

Сегодня в Латвии, в день выборов в Сейм, хакеры взломали социальную сеть Draugiem.lv.

При попытке зайти на сайт звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии Путина и "зеленые человечки", пишет 24 канал.

"Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами", - говорится на сайте, который взломали хакеры.

Автор: 24tv.ua
 

Работу сайта прекратили на несколько часов, сообщил представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры похитили информацию об Украине из МИД Бельгии

Кроме того, подтверждают хакерскую атаку в Twitter.

6 жовтян в Латвии проходят выборы в Сейм. К власти впервые может пройти пророссийская партия "Согласие". По предварительным опросам партия 15% поддержки избирателей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Киевское "Динамо" сыграло самый выдающийся матч

В ночное кабаре парижская богема приходила ради одного танца

Самое читаемое
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 55229
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
11
 Просмотров: 47055
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
25
 Просмотров: 37612
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
6
 Просмотров: 13773
Звезда &quot;Мастер шефа&quot; полностью обнажила прелести
Звезда "Мастер шефа" полностью обнажила прелести
36
 Просмотров: 11376
Мир
Королева Иордании покрасовалась в роскошной вышиванке
Королева Иордании покрасовалась в роскошной вышиванке
Эксперт спрогнозировал критический упадок производства нефти в России
Эксперт спрогнозировал критический упадок производства нефти в России 1 Просмотров: 333
Бывшего главу Евротуннеля толкнули под поезд: жуткое видео
Бывшего главу Евротуннеля толкнули под поезд: жуткое видео Просмотров: 1279
Бил окна и двери: русский турист разгромил отель в Чехии
Бил окна и двери: русский турист разгромил отель в Чехии
 Просмотров: 702
В Латвии начались выборы в Сейм: к власти может пройти пророссийская партия
В Латвии начались выборы в Сейм: к власти может пройти пророссийская партия Просмотров: 270
Больше всего комментируют
10
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
6
Заявили о возможности войны на Балканах
4
"Угрожали сделать из него овоща" - что заставило Сенцова прекратить голодовку
3
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3
Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США
Голосов: 301
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua