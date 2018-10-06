"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии

Сегодня в Латвии, в день выборов в Сейм, хакеры взломали социальную сеть Draugiem.lv.

При попытке зайти на сайт звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии Путина и "зеленые человечки", пишет 24 канал.

"Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами", - говорится на сайте, который взломали хакеры.

Автор: 24tv.ua

Работу сайта прекратили на несколько часов, сообщил представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс.

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Кроме того, подтверждают хакерскую атаку в Twitter.

6 жовтян в Латвии проходят выборы в Сейм. К власти впервые может пройти пророссийская партия "Согласие". По предварительным опросам партия 15% поддержки избирателей.