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воскресенье, 09 февраля 2020 10:39

Теракт в Таиланде: рассказали причину массового убийства

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Теракт в Таиланде: рассказали причину массового убийства
Военный открыл стрельбу из-за личных проблем Фото: tsn.ua

В Таиланде в результате расстрела военным мирных жителей погибли 26 человек, 57 получили ранения.

Нападающего застрелили во время спецоперации, сообщает BBC.

Сержант Джакапанта Томми забаррикадировался в торговом центре. Осада завершилась наступлением правоохранителей. Во время операции был убит один сотрудник полиции и двое получили ранения.

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По данным премьер-министра Таиланда Прают Чан Оча, военный открыл стрельбу из-за личных проблем. Причиной стал конфликт между преступником и его товарищами через продажу дома.

"Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла через него произойти такая трагедия", - сказал премьер.

8 февраля в городе Накхонратчасима и его окрестностях, расположенном на северо-восток от Бангкока солдат из автомата расстрелял мирных жителей.

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09
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