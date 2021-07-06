Талибы захватывают границу после выхода американских войск - в Кремле паника

Солдаты правительства Афганистана охраняют базу Баграм после выхода иностранных войск ФОТО: Getty Images

Военные США покинули стратегическую авиабазу Баграм в Афганистане 2 июля. Госсекретарь Энтони Блинкен в июне заявлял, что резкого изменения ситуации после выхода американцев не ожидают. Но вскоре ООН зафиксировала, что "Талибан" захватил 50 новых районов страны. США хотят вывести всех своих военных до 20-й годовщины теракта 11 сентября.

Целью талибов является захват провинциальных центров, пишет "Новая газета". Захватывают их легко - правительственные войска переходят на их сторону или сдаются. Более 1,5 тыс. афганских солдат и офицеров попросили убежища в Таджикистане.

Сейчас талибы контролируют более двух третей переходов на границе с Узбекистаном и Таджикистаном протяженностью 900 км. 5 июля российский президент Владимир Путин звонил президенту Таджикистана из-за дестабилизации на границе. Туда отправили военных.

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"Талибан" не стремится к территориальным достижениям за счет соседей, - говорит бывший секретарь Организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа. - Они занимаются внутренними задачами: ликвидацией школ для девочек, разрушением учреждений культуры, подрывом уникальных исторических памятников. Главные опасения в России и правительств Средней Азии касаются инфильтрации идей. Их носители есть уже давно. Талибы не демонстрируют мессианских планов, но исламские фундаменталисты вполне могут попасть под их влияние, пленившись силой ".

Военный эксперт Владимир Денисов считает, что ситуация может стать еще одним полем для действий лидера Чечни Рамзана Кадырова, которого уважают в исламском мире. Основную задачу России он видит в том, чтобы правильно выбрать направление действий.

Авиабаза Баграм могла размещать до 10 тыс. военных и сотни самолетов. Она была ключевым объектом в течение 20 лет.