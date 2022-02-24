Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны

В России люди протестуют против войны с Украиной.
В Москве на пл. Пушкинской полицейские задержали пикетчика.
В Екатеринбурге вышли на одиночные пикеты. Бывший мэр города Евгений Ройзман выступил против вторжения.
"Я пока не сформулировал в голове, но считаю, что решение воевать с Украиной - это, в первую очередь, предательство братьев и измена своей стране", - указал он.
"Мне стыдно, что я родился в этот день", - написал шоумен Геннадий Гудков.
"Мне стыдно и страшно. Я против войны. Я не желаю войны. И я не знаю, что я могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас", - пишет актриса Ксения Рапопорт.
"Не передать словами, что я чувствую! Как это возможно! Не может быть оправданий войне!" - написал юморист Максим Галкин.
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"У нее нет другой причины, кроме желания Владимира Путина ее начать. Это преступление против Украины и против России", - пишет телеведущий Михаил Фишман.
Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.
По всей Украине ввели военное положение.
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