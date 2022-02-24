Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине

Путин вышел в прямой эфир в 4 утра. Армия РФ вводит войска в Донбасс.
Он объявил, что в Украине будет производиться специальная военная операция, сообщает Gazeta.ua.
Оккупация Украины в "планы не входит", заявил он.
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Путин уточнил, что НАТО "перешло красную линию" и столкновение неизбежно.
Главы так называемых ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВСУ во избежание жертв среди мирного населения и гумкатастрофы на Донбассе.
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