Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине

Путин объявил войну. Фото: Медуза

Путин вышел в прямой эфир в 4 утра. Армия РФ вводит войска в Донбасс.

Он объявил, что в Украине будет производиться специальная военная операция, сообщает Gazeta.ua.

Оккупация Украины в "планы не входит", заявил он.

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Путин уточнил, что НАТО "перешло красную линию" и столкновение неизбежно.

Главы так называемых ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВСУ во избежание жертв среди мирного населения и гумкатастрофы на Донбассе.