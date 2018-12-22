США вернут Украине похищенную картину

После завершения суда, картину смогут передать Украине. Фото: kor.ill.in.ua

Соединенные Штаты Америки вернут Украине картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, которые незаконно вывезли за границу, - об этом сообщили на странице в Facebook посольства Украины в США.

"Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР проводят процедуру возврата картины художника Михаила Панина" Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной ", которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США", - говорится в сообщении.

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Дипломаты рассказали, что продолжается финальный этап рассмотрения судом иска, а посольство передало в суд необходимые доказательства происхождения картины именно из Днепропетровского музея. После завершения суда, картину смогут передать Украине.

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