США подготовили санкции против "дружков Путина" на случай вторжения в Украину – СМИ

США планируют ввести санкции против ближайшего окружения Путина - FT. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки подготовили список россиян, против которых введут персональные санкции в случае нового вторжения России в Украину.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники в президентской администрации США.

Речь идет прежде всего о приближенных к президенту России лицах. Их имена не назвали. Но отметили, что под санкции подпадут российские лидеры, чиновники, старшие должностные лица, директора ряда государственных компаний.

"США разработали санкции против ближайшего окружения Владимира Путина и его связей с Западом, на фоне того, как Вашингтон расширяет список финансовых санкций, которые он готов применить при вторжении России в Украину", - сообщило издание.

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Отмечается, что санкции намерены ввести не только лично против этих людей, но и членов их семей. Многие могут особенно сильно пострадать в случае санкций, "учитывая их масштабные финансовые связи с Западом".

"Санкции отрежут их от международной финансовой системы и сделают так, что ни сами они, ни их родственники не смогут больше держать деньги на Западе, учиться в элитных западных вузах", – заявил неназванный представитель администрации США.

Подготовленный список при необходимости можно будет расширить, добавили в СМИ.

"Дружки Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи как доверенных лиц для уклонения от санкций", - сообщил собеседник.

США могут ввести санкции против России еще до вторжения в Украину. Разработка проекта находится на финальной стадии, сказал председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес. 25 января президент США Джо Байден заявил, что Америка введет санкции против России в случае нового вторжения в Украину. При этом он не исключает, что ограничения могут затронуть лично Владимира Путина.