Британия предупредила РФ о серьезных последствиях вторжения в Украину

Наращивание военного присутствия РФ на границе с Украиной и в оккупированном Крыму является неприемлемым. Фото: pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила агрессивную риторику Кремля в отношении Украины и НАТО.

Трасс также предупредила РФ о серьезных последствиях возможного вторжения в Украину, сообщает британское посольство в Москве.

"Агрессивная и провокационная риторика Кремля против Украины и НАТО должна прекратиться. НАТО является оборонительным союзом, и Украина продолжает демонстрировать похвальную сдержанность. Единственный выход из нынешней ситуации для России – это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала сигнал о готовности начать переговоры в январе. Российскому правительству необходимо свернуть свою деятельность и начать серьезные дискуссии", - говорится в сообщении.

Наращивание военного присутствия РФ на границе с Украиной и в оккупированном Крыму является неприемлемым.

"Любое вторжение России будет огромной стратегической ошибкой и повлечет за собой решительный ответ, включая скоординированные с нашими союзниками санкции, что приведут к серьезным последствиям для интересов и экономики РФ. Великобритания выражает неизменную поддержку Украине", - подчеркнула министр.

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17 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские оккупанты на Донбассе оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения. Боевики также вооружаются тяжелой техникой: танками, минометами, гаубицами и самоходные артиллерийские установки. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января-начале февраля 2022 года.