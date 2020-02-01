США ликвидировали главаря Аль-Каиды - СМИ

Официальные лица США считают, что Касим аль-Райми был ликвидирован в результате авиаударов Фото: edition.cnn.com

США нанесли удар по позициям террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове в Йемене, вероятно, ликвидировав одного из его главарей Касима аль-Райми.

"Соединенные Штаты нанесли авиаудары, направленных против Касима аль-Райми, лидера Аль-Каиды на Аравийском полуострове", - пишет CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Официальные лица США считают, что Касим аль-Райми был ликвидирован в результате авиаударов. Американские чиновники объявят об уничтожении лидера группировки только после получения дополнительных подтверждений его смерти.

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Правительство США в рамках программы "Награда за справедливость" предложило до $ 10 млн за информацию о аль-Райми.

Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" стал один из ее идеологов Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Об этом сообщает британская газета The Guardian. Его называют близким к бывшему главе группировки Абу Бакр аль-Багдади, которого в конце октября ликвидировали в ходе спецоперации США в провинции Идлиб. Госдепартамент называет его уроженцем Ирака, радикальным проповедником и одним из заместителей аль-Багдади.