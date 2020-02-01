США ликвидировали главаря Аль-Каиды - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 3771
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 927
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 1926
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1548
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1539
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 17145
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5103
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3870
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Просмотров: 558
Фото
Все фото
5
9
3
19
7
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
На заводе в России взорвался газ: есть погибшие и раненные
На заводе в России взорвался газ: есть погибшие и раненные
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Видео
Все видео
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
Российский депутат уснул на заседании ПАСЕ: показали смешное видео
Российский депутат уснул на заседании ПАСЕ: показали смешное видео
В России мать постирала младенца в стиральной машинке
В России мать постирала младенца в стиральной машинке
Трамп ответил на заявление Болтона об Украине
Трамп ответил на заявление Болтона об Украине
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 243
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2853
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1395
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25876
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 февраля 2020
Просмотров: 171
Геній
Гру Пеле я бачив один раз. 12-річним дивився на маленькому екрані чорно-білого телевізора фінальний турнір Кубка світу-1970. Зокрема, всі шість ...
суббота, 01 февраля 2020 13:54

США ликвидировали главаря Аль-Каиды - СМИ

  Комментировать
США ликвидировали главаря Аль-Каиды - СМИ
Официальные лица США считают, что Касим аль-Райми был ликвидирован в результате авиаударов Фото: edition.cnn.com

США нанесли удар по позициям террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове в Йемене, вероятно, ликвидировав одного из его главарей Касима аль-Райми.

"Соединенные Штаты нанесли авиаудары, направленных против Касима аль-Райми, лидера Аль-Каиды на Аравийском полуострове", - пишет CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Официальные лица США считают, что Касим аль-Райми был ликвидирован в результате авиаударов. Американские чиновники объявят об уничтожении лидера группировки только после получения дополнительных подтверждений его смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Будут новые провокации" – как будет развиваться обострение между США и Ираном

Правительство США в рамках программы "Награда за справедливость" предложило до $ 10 млн за информацию о аль-Райми.

Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" стал один из ее идеологов Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Об этом сообщает британская газета The Guardian. Его называют близким к бывшему главе группировки Абу Бакр аль-Багдади, которого в конце октября ликвидировали в ходе спецоперации США в провинции Идлиб. Госдепартамент называет его уроженцем Ирака, радикальным проповедником и одним из заместителей аль-Багдади.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США ликвидировали главаря Аль-Каиды - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
19
 Просмотров: 18891
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
 Просмотров: 14328
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
 Просмотров: 9901
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
19
 Просмотров: 8955
Боевик &quot;Соболь&quot; поехал на Россию &quot;грузом 200&quot;
Боевик "Соболь" поехал на Россию "грузом 200"
4
 Просмотров: 6633
Мир
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
 Просмотров: 936
США помогут, если РФ и Украина сами договорятся - Помпео
США помогут, если РФ и Украина сами договорятся - Помпео 1 Просмотров: 927
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
5
 2 Просмотров: 1332
Японские ученые сделали прорыв в борьбе с коронавирусом
Японские ученые сделали прорыв в борьбе с коронавирусом Просмотров: 2043
Коронавирус свирепствует: число жертв растет
Коронавирус свирепствует: число жертв растет Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
7
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
3
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
2
Має бути справедливість
2
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
2
Зеленский предлагает США активизироваться в деоккупации Донбасса и Крыма
Голосов: 886
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua