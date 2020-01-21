Террористы "Исламского государства" выбрали нового главаря

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 828
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 783
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 576
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3447
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 900
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1521
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 846
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 657
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8946
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 414
Фото
Все фото
6
13
17
16
3
Показали детенышей кенгуру волаби, которых спасли от адского огня
Показали детенышей кенгуру волаби, которых спасли от адского огня
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
В Канаде разбушевался снежный шторм: красноречивые фото и видео
В Канаде разбушевался снежный шторм: красноречивые фото и видео
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Видео
Все видео
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших
Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1026
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1494
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2934
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 315
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
вторник, 21 января 2020 08:26

Террористы "Исламского государства" выбрали нового главаря

  Комментировать
Террористы &quot;Исламского государства&quot; выбрали нового главаря
Амир Мухаммед Сатд Абдель Рахман аль-Мауля.

Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" стал один из ее идеологов Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.

Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Его называют близким к бывшему председателю группировки Абу Бакр аль-Багдади, которого в конце октября ликвидировали в ходе спецоперации США в провинции Идлиб. Госдепартамент называет его уроженцем Ирака, радикальным проповедником и одним из заместителей аль-Багдади.

Бывший и нынешний главари ИД еще в 2004 году познакомились в американском лагере Кэмп-Букка в Ираке, где были заключенными. Амир Абдель Рахман был одним из основателей группировки, участвовал в создании ее идеологии и планировании ряда операций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ядерное оружие в Иране приведет к катастрофе - американский дипломат

Новый лидер группировки имеет связи в Турции, где его брат является представителем политического движения "Фронт иракских туркмен" (оба принадлежат к этой этнической группе).

Предполагают, что Амир Абдель Рахман может скрываться в окрестностях иракского Мосула, где он раньше изучал шариатское право.

В ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада - в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Террористы "Исламского государства" выбрали нового главаря». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Солдатам давали гражданство Ватикана

Олекса Гирнык сжег себя в знак протеста против русификации Украины

Луценко пил с Януковичем

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 50077
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 20560
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 20457
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 18126
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
3
 1 Просмотров: 17019
Мир
"Просто сделал паузу": у певца во время концерта остановилось сердце
"Просто сделал паузу": у певца во время концерта остановилось сердце Просмотров: 486
У посольства США в Багдаде упали две ракеты
У посольства США в Багдаде упали две ракеты 1 Просмотров: 261
Беларусь начала покупать нефть в обход России
Беларусь начала покупать нефть в обход России Просмотров: 846
Верховный суд Ирана призвал срочно выплатить компенсации погибшим в авиакатастрофе
Верховный суд Ирана призвал срочно выплатить компенсации погибшим в авиакатастрофе Просмотров: 585
"Больше, чем у 60% населения планеты, вместе взятых": стало известно о состоянии самых богатых людей мира
"Больше, чем у 60% населения планеты, вместе взятых": стало известно о состоянии самых богатых людей мира Просмотров: 819
Больше всего комментируют
5
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
4
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
1
Сутки на Донбассе: в ВСУ есть потери, много раненых
Голосов: 60
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua