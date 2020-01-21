Террористы "Исламского государства" выбрали нового главаря

Амир Мухаммед Сатд Абдель Рахман аль-Мауля.

Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" стал один из ее идеологов Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.

Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Его называют близким к бывшему председателю группировки Абу Бакр аль-Багдади, которого в конце октября ликвидировали в ходе спецоперации США в провинции Идлиб. Госдепартамент называет его уроженцем Ирака, радикальным проповедником и одним из заместителей аль-Багдади.

Бывший и нынешний главари ИД еще в 2004 году познакомились в американском лагере Кэмп-Букка в Ираке, где были заключенными. Амир Абдель Рахман был одним из основателей группировки, участвовал в создании ее идеологии и планировании ряда операций.

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Новый лидер группировки имеет связи в Турции, где его брат является представителем политического движения "Фронт иракских туркмен" (оба принадлежат к этой этнической группе).

Предполагают, что Амир Абдель Рахман может скрываться в окрестностях иракского Мосула, где он раньше изучал шариатское право.

В ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада - в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.