"Десять, девять, восемь... Бум" – Трамп рассказал о ликвидации Сулеймани

 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 549
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 531
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 2844
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 792
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1467
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 810
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 621
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 7938
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 486
Фото
Все фото
17
16
3
7
4
В Канаде разбушевался снежный шторм: красноречивые фото и видео
В Канаде разбушевался снежный шторм: красноречивые фото и видео
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Природа спасает Австралию: над континентом прошли сильные ливни
Природа спасает Австралию: над континентом прошли сильные ливни
Сфотографировали уникальное природное явление сияющих волн
Сфотографировали уникальное природное явление сияющих волн
Видео
Все видео
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших
Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1314
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2853
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2079
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2907
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3969
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 января 2020
Просмотров: 252
Не треба ейфорії
Напередодні відбору на Євро‑2020 Андрій Шевченко пообіцяв участь України у фінальній частині. Зараз наш тренер словами не розкидається. Не обіцяє ...
воскресенье, 19 января 2020 13:13

"Десять, девять, восемь... Бум" – Трамп рассказал о ликвидации Сулеймани

  Комментировать
&quot;Десять, девять, восемь... Бум&quot; – Трамп рассказал о ликвидации Сулеймани
Трамп рассказал, как он следил за ликвидацией Сулеймани. Фото: Esquire

Президент США Дональд Трамп рассказал о ликвидации командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

Атаке предшествовали плохие высказывания иранского генерала о США, сообщает The Washington Post. Трамп заявил об этом во время частного ужина для спонсоров Республиканской партии в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Президент не говорил об угрозе интересам США или четырем американским посольствам со стороны Сулеймани. Ранее Трамп именно так обосновал ликвидации командира "Кудс".

Трамп сказал, что примерно за 2 недели до спецоперации США установили наблюдение за Сулеймани. Тот "говорил плохие вещи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран объявил о завершении мести за убийство Сулеймани

"Он говорил плохие вещи о нашей стране, якобы мы собираемся их атаковать, собираемся убить людей. Я сказал: "Послушайте, сколько еще этой ерунды мы должны выслушать, правильно?", - приводит слова Трампа с аудиозаписи The Washington Post.

Трамп ежеминутно следил за операцией, находясь в ситуативной комнате Белого Дома. На ужине Трамп описывал, как ему докладывали, сколько минут и секунд оставалось до гибели иранского генерала.

"Жить две минуты и 11 секунд, сэр. Они в машине, они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту, сэр. 30 секунд. Десять, девять, восемь. И вдруг, бум", - пересказывал Трамп доклад американских военных.

В ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада - в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

После этого события ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась: в Иране обещали отомстить США, власти Ирака осудила операцию, а Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть территорию Ирака.

4 января постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран не закроет на это глаза. "Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран", - указал посол.

В ночь на 8 января Иран начал свою "месть" - совершил ряд ракетных ударов по местам дислокации американцев в Ираке. В частности, ракеты были направлены в сторону авиабазы " Айн аль-Асад на западе Ирака и инфраструктуры вблизи Эрбиля, среди которой и американское консульство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Десять, девять, восемь... Бум" – Трамп рассказал о ликвидации Сулеймани». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Лидер ОУН Омелян Коваль выжил в лагере Аушвиц

Женщина с самой высокой касты стала руководительницей страны

Самое читаемое
Настя Каменских снялась для Playboy
Настя Каменских снялась для Playboy
5
 Просмотров: 21071
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
27
 Просмотров: 15769
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
 Просмотров: 13239
Чаша, подсвечники, уникальные значки - в старой синагоге нашли клад
Чаша, подсвечники, уникальные значки - в старой синагоге нашли клад Просмотров: 12231
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 11431
Мир
Иран передумал направлять Украины черные ящики самолета МАУ – AP
Иран передумал направлять Украины черные ящики самолета МАУ – AP Просмотров: 225
Королева Елизавета поставила точку с Гарри и Меган
Королева Елизавета поставила точку с Гарри и Меган Просмотров: 1197
В Канаде разбушевался снежный шторм: красноречивые фото и видео
В Канаде разбушевался снежный шторм: красноречивые фото и видео
17
 Просмотров: 3744
Трамп остался без советника по вопросам России
Трамп остался без советника по вопросам России Просмотров: 207
Джефф Безос потерял лидерство в рейтинге самых богатых людей мира
Джефф Безос потерял лидерство в рейтинге самых богатых людей мира Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
10
Зеленский: Гончарук работает дальше
3
Українці-канатохідці
3
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами
1
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
1
Военные подтвердили алиби Дугарь, которую обвиняют по делу Шеремета
Голосов: 591
Голосование Зачем прослушивали премьера Гончарука?
  • Коломойский хочет сменить правительство
  • Это попытка отвлечь от проблем в "Слуге народа"
  • Премьера запугивают
  • Молодой кабмин зацепил схемы олигархов
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua