"Десять, девять, восемь... Бум" – Трамп рассказал о ликвидации Сулеймани

Трамп рассказал, как он следил за ликвидацией Сулеймани. Фото: Esquire

Президент США Дональд Трамп рассказал о ликвидации командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

Атаке предшествовали плохие высказывания иранского генерала о США, сообщает The Washington Post. Трамп заявил об этом во время частного ужина для спонсоров Республиканской партии в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Президент не говорил об угрозе интересам США или четырем американским посольствам со стороны Сулеймани. Ранее Трамп именно так обосновал ликвидации командира "Кудс".

Трамп сказал, что примерно за 2 недели до спецоперации США установили наблюдение за Сулеймани. Тот "говорил плохие вещи".

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"Он говорил плохие вещи о нашей стране, якобы мы собираемся их атаковать, собираемся убить людей. Я сказал: "Послушайте, сколько еще этой ерунды мы должны выслушать, правильно?", - приводит слова Трампа с аудиозаписи The Washington Post.

Трамп ежеминутно следил за операцией, находясь в ситуативной комнате Белого Дома. На ужине Трамп описывал, как ему докладывали, сколько минут и секунд оставалось до гибели иранского генерала.

"Жить две минуты и 11 секунд, сэр. Они в машине, они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту, сэр. 30 секунд. Десять, девять, восемь. И вдруг, бум", - пересказывал Трамп доклад американских военных. В ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада - в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. После этого события ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась: в Иране обещали отомстить США, власти Ирака осудила операцию, а Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть территорию Ирака. 4 января постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран не закроет на это глаза. "Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран", - указал посол. В ночь на 8 января Иран начал свою "месть" - совершил ряд ракетных ударов по местам дислокации американцев в Ираке. В частности, ракеты были направлены в сторону авиабазы " Айн аль-Асад на западе Ирака и инфраструктуры вблизи Эрбиля, среди которой и американское консульство.