США готовят санкции против окружения Путина

Псаки рассказала об антикремлевских санкциях. Фото: ЕРА

Соединенные Штаты готовы ввести санкции в отношении ближнего круга президента РФ Владимира Путина, если атака на Украину продолжится. Работа ведется в Сенате.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина.

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"Лица, которых мы идентифицировали, входят в ближайшее окружение Кремля или находятся рядом с ним и играют роль в принятии правительственных решений. Мы разработали конкретные санкционные пакеты как для российских элит, так и для членов их семей", - заявила она.

Введение санкций не является для администрации чем-то "принципиальным".

"Мы уже подготовили разрушительный пакет санкций - экономических санкций, которые окажут огромное влияние на российскую экономику. Это не требует действий Конгресса, но мы, конечно, тесно с ними сотрудничаем", - сказала Псаки.

ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Они включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта. Санкции могут серьезно задеть близкое окружение Путина и олигархов.