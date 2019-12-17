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вторник, 17 декабря 2019 11:27

SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней

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SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX планирует завершить 2019 еще одним запуском - спутников Starlink, который запланирован на 30 декабря

Американская компания SpaceX в понедельник, 16 декабря, осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с японско-сингапурским телекоммуникационным спутником.

Эта миссия стартовала всего через 11 дней после предыдущего успешного запуска ракеты SpaceX, говорится на сайте NASA.

Предыдущий рекорд был между рейсами аппаратов CRS-18 и Amos-17 - тогда разрыв составлял чуть больше 12 дней.

Запуск Falcon 9 с спутником JCSAT 18 / Kacific 1 был осуществлен в 02:10 по Киеву с авиабазы ​​на мысе Канаверал в штате Флорида.

Общая масса спутника составляет 6800 кг. Это уже не первый старт SpaceX в интересах японской компании SKY Perfect JSAT, которая обеспечивает вещание в регионе Азии и Тихого океана - в 2015-м году Falcon 9 вывел на орбиту JCSAT 14 и JCSAT 16.

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Первая ступень Falcon 9 ранее уже была дважды применена для запусков. Посадка первой степени на дистанционно управляемую платформу OCISLY в 651 км от места старта в Атлантическом океане прошла успешно.

SpaceX планирует завершить 2019 еще одним запуском - спутников Starlink, который запланирован на 30 декабря.

5 декабря с мыса Канаверал компания SpaceX запустила 70-метровую и 550-тонную ракету Falcon 9. Она вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2585 кг различных грузов.

Среди грузов - док-станция RiTS, некий "робот-отель", который закрепят снаружи МКС. Dragon везет экипажу оборудование и сырье для пивоварения от компании Аnheuser-Busch. Эксперимент покажет влияние микрогравитации на прорастание ячменя.

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17
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