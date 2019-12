Маск запустит ракету с "робот-отелем" и пивоварней: трансляция

Старт Falcon 9 должен был состояться еще 4 декабря. Фото: ITC.ua

5 декабря в 19:29 по Киеву, с мыса Канаверал компания SpaceX планирует запустить 70-метровую и 550-тонную ракету Falcon 9. Она выведет на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2585 кг различных грузов.

Старт перенесли на сегодня из 4-декабря из-за сильного ветра в верхних плотных слоях атмосферы и шторма в месте посадки, пишет liga.net.

Миссия называется CRS-19: 19 полет SpaceX по коммерческой программе поставки МКС. Эта грузовая капсула отправится в полет уже в третье. Ранее ее использовали для CRS-4 и CRS-11.

Через несколько минут после запуска автоматика должна мягко посадить маршевую ступень на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Стыковка с модулем Harmony на МКС запланирована на 7 декабря. Отлет - 4 января, на Землю вернут 816 кг грузов.

Среди грузов - док-станция RiTS, некий "робот-отель", который закрепят снаружи МКС. Хранилище позволит экономить много времени, сил и энергии при использовании роботизированных инструментов в открытом космосе, обеспечит им тепловую и физическую защиту от излучения и микрометеоритов.

Dragon везет экипажу оборудование и сырье для пивоварения от компании Аnheuser-Busch. Эксперимент покажет влияние микрогравитации на прорастание ячменя.

Также на борту - японская система HISUI для получения изображений Земли следующего поколения, аппаратура для исследования горения в замкнутом пространстве, первый мексиканский студенческий кубсат AztechSat-1, и пара других американских наноспутников - SORTIE и CryoCube.

11 ноября в 16:56 SpaceX запустила ракету Falcon 9 со второй партией из 60 мини-спутников. Ракету запустили со стартовой площадки SLC-40 на мысе Канаверал.